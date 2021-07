Antonello: “La Superlega era un grido d’allarme. Noi come Inter non eravamo…”

In una conversazione con Radiocor, il Ceo Corporate dell'Inter è tornato sul progetto della Superlega

In una conversazione con Radiocor, il Ceo Corporate dell'Inter, Alessandro Antonello, ha affrontato diversi temi. Il dirigente nerazzurro, oltre a parlare dei nodi economico-finanziari del club, è tornato anche sul progetto della Superlega. "Era un grido d’allarme, ma doveva essere condiviso con Uefa ed Eca. Noi come Inter non eravamo oltranzisti e quando i club inglesi hanno abbandonato il progetto è venuta meno la natura stessa del format e abbiamo immediatamente deciso di non procedere".