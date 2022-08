Antonioli: “Di Gregorio? Non mi dispiace, con Cragno forma una coppia top”

«Cragno? Una garanzia, un grande acquisto, molto esplosivo. A me non dispiace nemmeno Di Gregorio , se resta formano una coppia super. Ho tifato davanti alla tv per questa promozione, un orgoglio enorme per noi monzesi. Credo che la squadra di Stroppa possa tranquillamente puntare a un campionato da metà classifica».