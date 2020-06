In Spagna – Affare Lautaro, apertura di Firpo all’Inter. E dal Barça non escludono che…

“L’operazione Lautaro non è ancora chiusa perché manca l’intesa sul prezzo finale dei giocatori che entreranno nell’affare e che l’Inter trovi accordi con i calciatori che da Barcellona andranno a Milano”. Apre così l’articolo di Sport in merito alla trattativa Lautaro-Barcellona. La novità sarebbe rappresentata dal fatto che Junior Firpo abbia aperto alla possibilità di andare all’Inter che potrebbe convincerlo con la maglia da titolare e con uno stipendio più alto di quello attuale.

Junior è valutato almeno 30 mln di euro dal Barcellona, una cifra che l’Inter vuole trattare al ribasso visto che il giocatore ha un peso specifico basso all’interno della squadra catalana. L’accordo tra il giocatore e l’Inter, però, non sarà semplice da raggiungere perché – riporta Sport -, nonostante un regime fiscale migliore, Firpo vuole garanzie dall’Inter dal lato sportivo, ribadendosi comunque interessato al progetto. Firpo ma non solo perché il Barcellona ha autorizzato Jorge Mendes a trattare con l’Inter per Semedo. La valutazione dell’ex Benfica è molto più alta ma “a Conte piace tantissimo Semedo e può succedere di tutto”, commenta Sport che rimarca come, da fonti interne al Barcellona, ribadiscano che l’opzione Semedo non sia da scartare.