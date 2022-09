Apolloni: “Il 3-5-2 non è modulo difensivo. Diventa un vantaggio se…”

A intervenire a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Luigi Apolloni . Ecco le sue parole sul ritorno di moda del 3-5-2 che anche l'Inter adotta ormai da tre anni: "Lo adottò il Parma di Scala e facemmo qualcosa di bello, vincendo anche competizioni internazionali. Nacque con la Serie B quel modulo. Io l'esordio che ho fatto a Modena l'ho fatto con quel modulo, poi da lì abbiamo avuto una salvezza miracolosa. Per poter giocare con certi moduli devi avere i giocatori adatti. Hai l'opportunità di coprire più gli spazi in difesa, ma se hai delle ali forti è un vantaggio".

"Non è difensivo, dipende dalle caratteristiche che hai in squadra. L'importante è esaltare le qualità dei tuoi giocatori. Come fece Scala al Parma, che usò Di Chiara a tutta fascia ma lui nasceva ala molto alta. Scala si trovò in mano una formazione e ha trovato quel gioco che ha esaltato tutti i singoli".