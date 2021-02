Apolloni: “Inter padrona del campionato. Ma non è finito, visto quanto è anomalo”

Le parole dell'allenatore: "Il campionato però non è ancora finito, visto quanto è anomalo e la situazione della pandemia"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luigi Apolloni, allenatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: “In questo momento la sta facendo da padrona l'Inter, anche perché è concentrata sul campionato. Il Milan è concentrato sui giovani, con un vecchio volpone di Ibrahimovic che sa indirizzarli: intelligente la scelta della società. Sulla Juventus invece dico che con Pirlo hanno cambiato il modo di giocare: ancora la continuità non c'è, ma ha mostrato il suo valore. Potrebbero puntare con maggiore decisione alla Champions League, che hanno sempre voluto fortemente. Il campionato però non è ancora finito, visto quanto è anomalo e la situazione della pandemia”.