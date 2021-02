Inter, Conte ad Appiano chiarissimo: “Pretende attenzione e immediata reazione”

Fin dalla ripresa degli allenamenti di mercoledì ad Appiano Gentile, Antonio Conte è stato molto chiaro con la squadra: errori come quelli visti contro la Juventus in Coppa Italia non saranno più tollerati. Né stasera contro la Fiorentina, né in futuro. E la sua Inter al Franchi ha l’occasione di dare la prima, vera risposta:

“Conte ha chiesto la massima attenzione. Lo ha fatto fin da mercoledì, dopo aver rimarcato i gravi errori commessi nella semifinale d’andata della coppa nazionale contro la Juventus, sbagli che si aspetta non siano più ripetuti. Né stasera né in futuro. L’ex ct pretende una risposta immediata, una reazione d’orgoglio“, scrive il Corriere dello Sport.

(Fonte: Corriere dello Sport)