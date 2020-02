CdS – Inter subito a lavoro ad Appiano Gentile: due recuperi in vista della Sampdoria

Inter subito a lavoro, a poche ore dal successo contro il Ludogorets a Razgrad. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, la squadra nerazzurra ha raggiunto già ieri sera Varna, dove questa mattina volerà in direzione dello scalo milanese di Malpensa.

Gli uomini di Conte raggiungeranno direttamente Appiano Gentile per il primo allenamento verso la sfida contro la Sampdoria, in programma domenica sera a San Siro. Gruppo diviso in due: da una parte i titolari di ieri, dall’altra il resto della rosa, compresi i giocatori che sono rimasti ad Appiano. Su tutti Skriniar e Brozovic che contro la Samp torneranno nell’undici iniziale.

Sensi e Gagliardini potrebbero farcela per giovedì prossimo, quando l’Inter affronterà nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League il Ludogorets.