Sky – Eriksen, difficoltà ad adeguarsi all’approccio richiesto da Conte. Titolare in Spal-Inter?

A Skysport si è parlato delle scelte di Conte in vista della Spal. Nelle ultime due sfide Eriksen non è stato titolare. Ma potrebbe esserlo a Ferrara.

Questo è quanto ha sottolineato a proposito del centrocampista, arrivato a Milano a gennaio, dall’inviato del noto canale satellitare alla Pinetina, Matteo Barzaghi: “Eriksen in questa Inter fa fatica a trovare una collocazione in campo: è un discorso di intensità, aggressività e approccio alla partita. Conte chiede ferocia e lui fa fatica a calarsi in questa realtà, ma aveva dato segnali positivi, ma dopo le prime due partite post lockdown è calato, tanto che Borja Valero è salito nelle gerarchie dell’allenatore. Ma il centrocampista spagnolo dovrà riposare sicuramente e potrebbe essere il danese a giocare dal primo minuto contro la Spal”.

(Fonte: SS24)