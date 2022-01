Sky – Juve-Icardi, un approccio c’è stato ma Leo ha bloccato tutto per un motivo

I bianconeri erano interessati all'ex calciatore nerazzurro ma non avevano la carta in più da giocare sul tavolo del PSG

La Juve ha approcciato Icardia inizio mercato ma l'operazione si è bloccata perché il club francese voleva in cambio Kean che era già stato a Parigi. Ma non poteva giocare con un'altra squadra dopo aver giocato con Everton e Juventus in questa stagione.