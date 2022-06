Aquilani: “In Primavera lontani dai professionisti. Serve visione, come Mou con Zalewski”

Del momento della Serie A e del calcio italiano ha parlato l'allenatore della Primavera della Fiorentina Alberto Aquilani

«Il tema è delicato. Gli aspetti sono tanti, è inutile cercare “il” problema. Per prima cosa, serve più coraggio. Buttare dentro un ragazzo anche quando non è pronto. Perché il campionato Primavera non ti forma per la Serie A. A meno che tu non sia proprio un fenomeno. Ma io tutti questi fenomeni, in Italia, non li vedo».

«Mi ha sorpreso tanto Zalewski. Lo scorso anno l’ho affrontato con la Primavera e non mi aspettavo un impatto così importante con i grandi. È stato coraggioso Mourinho, facendolo giocare in un ruolo in cui non pensavo potesse giocare: l’avevo visto esterno offensivo, mezzala, ora in Serie A l’ho visto addirittura terzino. Ci voleva visione, non la hanno tutti. È una fortuna che in Italia ci sia uno come José».