Bloomberg – Arabia Saudita, non solo Newcastle: si cerca un altro club in Europa

Gli investimenti nel mondo del calcio da parte dell'Arabia Saudita non accennano ad esaurirsi. In queste settimane continuano a susseguirsi gli acquisti a colpi di offerte faraoniche per portare calciatori nel campionato nazionale, ma il fondo patrimoniale saudita punta a espandersi anche in Europa: secondo quanto riferisce Bloomberg, l'intenzione sarebbe quella di rilevare un altro top club del Vecchio Continente dopo aver già comprato il Newcastle.