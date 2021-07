Arbitri, nuova linea Rocchi? Pistocchi: “Ora ci sarà anche il Var farlocco”

Nominato qualche settimana fa come nuovo designatore degli arbitri di Serie A e B, Rocchi vara una nuova linea per i fischietti italiani.

Nominato qualche settimana fa come nuovo designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi è pronto a varare una nuova linea per i fischietti italiani. Non è una novità ma verrà dato peso all'utilizzo del VAR e anche gli arbitri potrebbero essere penalizzati nel loro giudizio complessivo della gestione del match. Maurizio Pistocchi, su Twitter, ha commentato così la vicenda: