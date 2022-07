Arbitri, Trentalange: “Prossima stagione complessa e anomala per il Mondiale. Orsato…”

“Questa è una delle giornate più importanti dell’anno, in cui vengono annunciati i passaggi nelle varie Commissioni Nazionali – ha esordito il Presidente dell’AIA Alfredo Trentalange – Per molti ragazzi, con le promozioni ottenute per il merito dimostrato sul terreno di giuoco, è infatti il coronamento di un sogno iniziato tanti anni fa. Voglio però rivolgere un pensiero anche a chi è giunto al termine del proprio percorso nazionale, ringraziandolo per quanto hanno dato a questa attività. Domani, dopo la riunione del Comitato Nazionale, comunicheremo i nomi dei designatori della prossima Stagione Sportiva e di chi comporrà le Commissioni Nazionali. Figure che sono fondamentali per la formazione e la selezione di arbitri, assistenti e osservatori. Quella che si apre sarà una Stagione complessa e anche anomala per la sosta per il Campionato Mondiale. World Cup che, tra l’altro, vedrà la scuola arbitrale italiana rappresentata dall’arbitro Daniele Orsato, dagli assistenti arbitrali Ciro Carbone e Alessandro Giallatini, e dai VMO Massimiliano Irrati e Paolo Valeri”.