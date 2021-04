Atalanta-Bologna, furia Mihajlovic: “L’arbitro ha falsato la partita. Certi rigori…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la partita, l'allenatore rossoblù ha accusato l'arbitro Fabbri di aver falsato la partita

"Partita falsata, non abbiamo fatto i conti con l'arbitro. All'inizio poteva essere 2-0 per noi, poi rigore e subito espulsione partita finita. Questi rigori li fischiano solo contro di noi, è sempre così. Spero sia l'ultima volta, ma credo di no. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, a partit invertite magari sarebbe finita allo stesso modo. L'incontro con Saputo per il mercato? Mi è stato detto che, per tutto quello che è successo, dobbiamo prima vendere. E' un qualcosa che posso anche capire. Dipende anche da chi vendiamo, dipende dalle offerte che arriveranno sul mercato. Spero non ci sia nessuno che compra, così rimangono tutti. L'obiettivo è sempre migliorare la squadra, il presidente è ambizioso come me. L'Atalanta è forse l'unica squadra che ha davvero la mentalità europea, cosa che nel nostro piccolo proviamo a fare anche noi. Tanto che, anche quando abbiamo giocato contro Roma e Inter, le abbiamo messe in difficoltà".