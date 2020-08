L’arbitro di Inter-Siviglia: “Orgoglioso di essere stato scelto. E spero che venerdì sera…”

Al sito dell’UEFA ha parlato Danny Makkelie, l’arbitro della finale tra Inter e Siviglia. Il 37enne olandese si prepara a vivere quello che è un vero evento anche per lui, è un appuntamento importante per la sua carriera. Sarà lui a dirigere la sfida che andrà in scena allo Stadion Köln di Colonia alle 21, venerdì 21 agosto. «Quando non si poteva giocare a calcio mi mancava tanto la gara e mi mancava davvero l’arbitraggio. Non sai cosa voglia dire fino a che non succede. Sicuramente ho imparato in quel periodo che privilegio e piacere è essere un arbitro», ha detto.

«Sono orgoglioso e felice di questa nomina, soprattutto perché ci sono tanti altri arbitri eccellenti che avrebbero meritato di essere scelti per questa finale. Sono una persona che vuole sempre ottenere i migliori risultati possibili, sono per ottenere la massima qualità possibile. E spero che venerdì l’intera squadra scelta per arbitrare la gara possa dimostrare che siamo degni di far parte di questa grande occasione del calcio europeo».

(Fonte: uefa.com)