L’arbitro di Tunisia-Mali: “Perché ho fischiato prima? Me l’ha chiesto Dio. Vicino a…”

L'arbitro zambiano Janny Sikazwe ha analizzato pubblicamente quanto accaduto in Tunisia-Mali

Gianni Pampinella

L'arbitro zambiano Janny Sikazwe, famoso in Coppa d'Africa per aver fischiato due volte prima del tempo la partita Tunisia-Mali, ha tenuto una conferenza stampa in cui ha analizzato pubblicamente quanto accaduto: "Quel giorno faceva molto caldo. L'umidità era intorno all'85%... Dopo il riscaldamento ho sentito le condizioni difficili, anche dopo aver bevuto acqua, per rinfrescarmi era come se non avessi fatto niente, ma noi arbitri siamo soldati ed eravamo pronti a continuare".

"Alla fine della prima parte, siamo arrivati ​​negli spogliatoi in anticipo, prima della persona che aveva le chiavi... Abbiamo deciso di sdraiarci e di alzare le gambe per rilassarci . Poi è venuto e ha aperto io ho aperto la porta e ho bevuto dell'acqua e del succo. Nella seconda parte non mi sentivo affatto come se mi fossi riposato. Non sentivo nessuno. Mi parlavano ma non sentivo, è stata una situazione molto strana . La Confederazione mi ha portato in ospedale il giorno dopo. Ho detto loro che stavo bene. Ma hanno insistito. Hanno fatto un elettrocardiogramma per vedere come reagiva il mio cuore all'esercizio fisico. Hanno anche fatto esami del sangue. I risultati sono stati buoni".

"Sono stato molto vicino a tornare in Zambia in una bara. Molto vicino... La gente ha fatto ogni tipo di commenti negativi su di me e su come ho gestito la partita. Quel giorno faceva caldo. Chissà chi mi ha detto di farla finita. Penso che sia stato Dio