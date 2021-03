Argentina, debutto in Prima Squadra con il Banfield per il figlio di Cruz

Juan Manuel Cruz, figlio del "Jardinero" Julio Cruz, ha esordito in occasione del match di coppa tra Benfield e Lanus

Giornata da ricordare per la famiglia Cruz: Juan Manuel, attaccante classe '99 e figlio del "Jardinero" Julio Ricardo , ex Inter, ha debuttato con la maglia della Prima Squadra del Banfield in occasione del match di Coppa contro il Lanus, entrando in campo nei minuti conclusivi del secondo tempo.

Una grande gioia per il 21enne, he ha affidato a Instagram le emozioni dell'esordio: "È arrivato il giorno che ho tanto sognato! Dopo tanti sacrifici e con grande dedizione ho potuto realizzare uno dei miei sogni. Voglio ringraziare prima di tutto la mia famiglia, che ci è sempre stata, nei momenti felici così come in quelli difficili. E poi tutti coloro che hanno reso possibile questo momento. Provo una felicità immensa per questo debutto!".