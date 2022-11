Argentina ko all’esordio, Lautaro tra i pochi a salvarsi: “2 gol e tanto cuore”

La clamorosa sconfitta dell'Argentina contro l'Arabia Saudita è destinata a far parlare ancora a lungo. Tra i pochi a salvarsi della Seleccion c'è Lautaro Martinez: l'attaccante dell'Inter si è visto annullare 2 gol nel primo tempo, e per tutta la durata del match ha lottato come un leone contro i difensori sauditi. Tyc Sport gli concede la sufficienza: "Ha segnato due gol, poi annullati, mostrando però tanta qualità nell'esecuzione. Soffre la carenza di passaggi, cosa sottolineata più e più volte. Ha lottato anche quando non era necessario, cuore puro".