Argentina, Lautaro arrivato nel ritiro: le sue condizioni verranno valutate dai medici

Lautaro Martinez è arrivato nel ritiro dell’Argentina. L’attaccante dell’Inter, che prima della partita contro l’Atalanta ha riscontrato un piccolo problema muscolare che non gli ha impedito di scendere in campo, si sottoporrà alle valutazioni dai medici della sua nazionale nelle prossime ore. Le sue condizioni saranno testate ad Ezeiza prima delle due gare di qualificazione a Qatar 2022 contro Paraguay e Perù. Stesso discorso anche per Tagliafico, non al meglio negli ultimi giorni, come riporta TyCSports.