Argentina, Lautaro ancora a secco e sostituito: 2021 senza gol in Nazionale

L'attaccante dell'Inter sta deludendo in Copa America: Scaloni continua a dargli fiducia, ma il gol non arriva

Protagonista assoluto con la maglia dell'Inter, in difficoltà con l'Argentina: è questa la situazione di Lautaro Martinez, attualmente impegnato in Copa America con la sua Nazionale. Schierato da titolare anche contro l'Uruguay, l'attaccante nerazzurro ha vissuto uuna serata difficile, non riuscendo mai a rendersi pericoloso e venendo sostituito dopo pochi minuti del secondo tempo. Il ct Scaloni continua a dargli fiducia, ma i numeri cominciano a farsi preoccupanti: come scrive il quotidiano Olè, il "Toro" non segna con le Seleccion dal 17 novembre 2020, dal successo per 2-0 contro il Perù. In questo 2021 è ancora a secco: urge rimediare quanto prima.