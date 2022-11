Argentina, Scaloni pensa a qualche cambio. Stesso tridente: Di Maria, Lautaro, Messi

"A sinistra Scaloni spera che Acuña garantisca più cross rispetto ad uno spento Tagliafico. Il calciatore del Siviglia avrà anche il compito di provare a contenere il Chucky Lozano I cambi più interessanti sono però quelli previsti in difesa e in attacco. Sulla linea arretrata dovrebbe infatti partire dall’inizio Lisandro Martínez . Il centrale del Man United è sicuramente un passatore migliore di Romero e questa scelta finirebbe per influire positivamente sulla fase di costruzione dell’Argentina. In avanti invece si dovrebbe vedere il tridente composto da Messi , Di María e Lautaro Martínez . I tre riferimenti in attacco potrebbero scambiarsi spesso le posizioni per cercare di manipolare il sistema difensivo di Martino. Di base dovrebbe comunque essere Di María a sinistra. In questo senso, sembra già bocciato il Papu Gómez titolare", aggiunge il quotidiano.