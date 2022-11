Polonia-Argentina, altra chance per Lautaro dal 1′? Scaloni dovrebbe…

Lautaro Martinez ha faticato e non poco con la sua Argentina nelle prime due partite del girone contro Arabia Saudita e Messico. Il Toro non è riuscito a trovare il gol e le sue prestazioni sono state al di sotto della sufficienza.

"Nonostante queste prestazioni, Scaloni stando ai rumors provenienti dal ritiro della Selección, dovrebbe dargli ancora una possibilità per il match decisivo di domani contro la Polonia. Gara che l’Argentina dovrà vincere per non essere clamorosamente eliminata", sottolinea Tuttosport.