Argentina, Scaloni: “Impiegato anche chi gioca meno. Tutti se lo meritano”

Il ct, a risultato acquisito, ha mandato in campo anche chi aveva giocato meno come ad esempio Dybala

Eva A. Provenzano

Alla fine si è messo a piangere in diretta Mondiale perché il suo Mondiale se lo giocherà domenica contro la vincente di Francia-Marocco. Il ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, era visibilmente emozionato anche in conferenza stampa e ai giornalisti ha raccontato: «Abbiamo capito che la partita doveva essere giocata così. La partita si è aperta con un rigore. Adesso festeggiamo, è molto emozionante essersi qualificati per la finale. Manca ancora un passo. È un momento da godere. Ma penso a cosa c'è dopo».

«Sono nel posto dei sogni per qualsiasi argentino. Tutti si comporterebbero nel modo in cui agisco io. Quando rappresenti il ​​tuo paese, è impossibile non fare quello che fanno questi ragazzi. Anche le persone. Alla fine, tutto va di pari passo. Nei momenti difficili, quando perdevamo contro l'Arabia, la gente era con noi. Grazie. L'Argentina è sul podio del calcio».

-Quale rivale mi aspetto tra Marocco e Francia?

Ci toccherà quella che ci toccherà. Sono due ottime Nazionali. Non ho dubbi che Messi sia il miglior giocatore della storia. Genera qualcosa di speciale nelle persone. È una fortuna e un privilegio che porti i nostri colori.

-La presenza di ex calciatori (tra cui l'ex nerazzurro Samuel.ndr) nello staff tecnico può essere stato un punto di forza?

In Nazionale abbiamo vissuto cose molto forti. Ci sono tanti momenti tra i membri dello staff tecnico, il che penso sia positivo. È positivo che ci siano gli ex giocatori, lo stesso sta accadendo alla Croazia. Penso che abbiamo uno staff tecnico che vive per la nazionale.

-Questa sera hanno giocato anche calciatori che non avevano giocato molto nelle altre gare (come Dybala.ndr)...

Siamo stati in grado di impiegare tutti i 23 giocatori convocati. Per me è importante perché tutti se lo meritano. Anche che quello che gioca meno è importante come quello che gioca di più. E anche quando non giocano questi ragazzi, il giorno dopo si allenano con il sorriso. Ecco perché siamo stati contenti di aver fatto giocare chi non aveva giocato molto.

-Julian Alvarez, cosa pensi del livello raggiunto?

Il gioco di Julian è stato molto buono. Non solo per i gol, ma perché ci ha dato una grande mano in difesa. Ha un'energia incredibile. Con l'età che ha è normale che voglia mangiarsi il mondo.

(Fonte: infobae)