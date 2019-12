Stampa argentina, tra i giocatori che hanno sorpreso Scaloni c’è Lautaro Martinez

Per la stampa argentina non necessita presentazioni. Si parla di Lautaro Martinez come di un punto di riferimento per Scaloni, ct della Nazionale. L’allenatore lavora da un anno e mezzo con il suo gruppo e gli sono passati per le mani diversi giocatori. Ma sono cinque i calciatori che lo hanno sorpreso positivamente: Lucas Ocampos, Nicolás Domínguez, Exequiel Palacios, Lautaro e Nicolás González. «Ci sono giocatori interessanti, che si sono adattati molto bene», ha detto il tecnico e ha aggiunto sull’interista: «Lautaro non è una sorpresa, chiedeva a gran voce questa opportunità, e ora se l’è meritata». Queste parole sono bastate ai media argentini per inserire l’interista tra le sorprese per la Nazionale.

(fonte: El Intransingente)