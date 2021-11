Moratti ricorda Picchi: “Era speciale, un vero capitano. Prima di morire mi disse…”

Massimo Moratti ha ricordato così Armando Picchi, una leggenda e una bandiera per l'Inter, per il quale è stato proiettato un documentario

"Armando Picchi. Un uomo Libero” è un documentario che è stato proiettato ieri durante il corso della trentanovesima edizione dello Sport Movie & Tv 2021. Il Corriere dello Sport riporta alcune dichiarazioni di Massimo Moratti in merito all'ex capitano e bandiera dell'Inter, del quale ricorda anche un aneddoto: "«Lo andai a trovare in ospedale a Torino con mio padre - racconta Moratti - e ci disse “Muoio all’estero”. Si riferiva al fatto che era alla Juve dopo tanti anni all’Inter: voleva sdrammatizzare anche in quel momento. Non ho più trovato un calciatore con un senso del comando così naturale: tutti lo seguivano perché era speciale, un vero capitano»".