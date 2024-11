Dopo aver trascorso tutti e 90' del match contro il Kazakistan in panchina, Marko Arnautovic torna titolare contro la Slovenia.

Il CT dell'Austria, Ralf Rangnick, ha deciso di puntare sul centravanti interista - che sarà anche capitano - per l'ultima sfida del Gruppo 3 della Lega B di Nations League. Un match decisivo per gli austriaci, in testa ma a pari merito con la Norvegia che affronterà il Kazakistan.