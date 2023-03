Caso Arnautovic al Bologna, Motta: “Perché non gioca? Chiedete a lui. Ora…”

Ma Arnautovic era arrabbiato per l'esclusione? "Non l'ho visto, dovete chiedere a lui", la risposta di Motta

"Barrow si merita di giocare davanti, oggi non è riuscito a vedere la porta ma ha un bel tiro. Nel secondo tempo è andato vicino al gol, ci da profondità e pressa facendo uscire la squadra. Sono contento della sua partita e di quella della squadra contro una rivale che vuole tenere la palla come noi: è stata una bella partita". Così, dai microfoni di Sky Sport, l'allenatore del Bologna Thiago Motta commenta il pari senza reti della sua squadra contro la Lazio.

Ma Arnautovic era arrabbiato per l'esclusione? "Non l'ho visto, dovete chiedere a lui", la risposta di Motta, che poi aggiunge: "ci sono ragazzi che stanno meritando di giocare, la partita dura tantissimo e contro una squadra come la Lazio devi anche pensare a difenderti. Questa sera è andata relativamente perché cerchiamo sempre la vittoria anche se credo che il pareggio sia giusto". Ma perché Arnautovic sta trovando poco spazio? "Perché in questo momento gli altri meritano di giocare. Adesso pensiamo alla prossima partita per capire chi giocherà dall'inizio e chi subentrerà"