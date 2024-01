Paventi (Sky): “Arnautovic, sorrisi sarcastici: non voleva questo impatto. Per l’Inter…”

A Skysport hanno parlato di Marko Arnautovic e del suo impatto non positivo sulla partita contro il Verona. Da una sua palla persa è nato il gol del momentaneo pareggio dell'Hellas . Andrea Paventi, su Skysport, ha parlato dell'attaccante: "Dopo l'ultima vittoria a San Siro, con l'assist per Barella e le sue parole, si pensava ci potesse essere un passaggio in questa stagione e una conferma sembrava arrivata dal gol di Marassi. Oggi sono arrivati i suoi sorrisi sarcastici, si è reso conto di aver perso quella palla che ha portato al pari dei gialloblù, si è reso conto che non era l'impatto che voleva".

"Ha cercato di essere protagonista ma senza lucidità e tranquillità. Di solito ha guizzi di livello superiore, in questo momento sta sentendo il peso del momento negativo e dovrò essere bravo a gestirlo Inzaghi perché in questo momento il rendimento di Lautaro e Thuram non rende facile all'allenatore. Non è riuscito a sfruttare la situazione ed è stato l'uomo in meno dell'Inter", ha concluso il giornalista.