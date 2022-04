Arnautovic: “All’Inter non sono stato professionista. Quando me ne andai…”

L'attaccante austriaco, oggi protagonista con la maglia del Bologna, ricorda la sua breve esperienza in nerazzurro

Dopo un lungo girovagare tra Germania e Inghilterra, con una parentesi finale in Cina, Marko Arnautovic è tornato in Italia 11 anni dopo la sua breve esperienza all'Inter. L'attaccante austriaco sta oggi trascinando il Bologna a suon di gol, dimostrando di essere un calciatore e un professionista completamente nuovo rispetto ad allora. In un'intervista concessa al Corriere dello Sport ha ricordato l'anno trascorso nella Milano nerazzurra: "L'Arnautovic dell'Inter e quello di oggi sono diversi, è un altro mondo. Mi hanno cambiato tante cose: le mie figlie, la mia famiglia, mia moglie. Mia moglie ha lavorato tanto con me. All'inizio della nostra storia avevo la testa di un bambino, volevo uscire, stare con gli amici, con mio fratello. Lei diceva sempre: "Marko devi cambiare, cambiare, cambiare". Lo diceva in maniera positiva. È difficile da spiegare, ma a diciannove anni io non potevo essere dove sono adesso, qui, in una sala stampa, con voi, così. Pensavo che a me non mi frega un cazzo di chi siete voi. No. Adesso ho molto rispetto di tutti".