Arnautovic voleva l’Inter: intrigato dalla sfida interista che sa di riscatto

Nelle scorse settimane l'Inter ha sondato diversi nomi prima di fare la sua scelta definitiva, ovvero Marko Arnautovic . Come sottolinea la Gazzetta dello Sport , il club nerazzurro ha intuito che il sentimento era ricambiato. "L’austriaco voleva quest’ultimo giro di giostra in una big, lo alletta la possibilità di tornare a giocare la Champions dopo quasi 13 anni, un tempo infinito se si pensa che adesso Marko indosserà i colori di una squadra caduta solo in finale".

"Da zero a cento, in un batter d’ali. In più, lo intriga la sfida interista che sa di riscatto: in quel 2009-2010, stagione del cuore di ogni nerazzurro, lui fu solo il bad-boy 20enne che si fece rubare la Bentley prestata da Eto’o. Ma di tempo ne è passato e Arna ha tutt’altra testa, seppur in carriera non abbia mai spiccato il volo. Oggi vuole solo essere un soldato fedele di Inzaghi, a cui tra l’altro due stagioni fa regalò l’incubo più beffardo: segnò di testa in quel Bologna-Inter 2-1 che avvicinò lo scudetto al Milan. Quello del pasticciaccio brutto di Radu".