Aronica: “Inter, sconfitta con l’Atletico incidente di percorso. Col Napoli…”

Intervistato da L'Interista, Salvatore Aronica ha parlato del big match di San Siro tra Inter e Napoli . "Ha necessità di ripartire in fretta perché l'unico obiettivo stagionale è rimasto quello della qualificazione alle coppe europee. Deve azzerare la delusione per l'eliminazione di martedì e ricominciare".

"Contro ci sarà una squadra impegnativa, la più forte del campionato ed una delle più in forma in circolazione, pur arrivando dall'eliminazione di Madrid. Ritengo che sia un banco di prova importante per fare capire a tifosi, società ed anche alla stampa che il Napoli è ancora presente per battagliare con le rivali. La sconfitta con l'Atletico? Credo che sia stato solo un incidente di percorso, l'Inter ha dimostrato per tutto l'anno di essere solida, esperta, di avere grandissima qualità. I punti di vantaggio dalle dirette concorrenti dimostrano quanto di buono abbia fatto".