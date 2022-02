Aronica: “Scudetto? Napoli attrezzato per vincere. Testa a testa con l’Inter”

Le parole dell'ex difensore degli azzurri ai microfoni di TMW sulla lotta tricolore

Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli, ha parlato delle chance scudetto degli azzurri. Queste le sue considerazioni ai microfoni di TMW: “È attrezzato per vincere. Ha qualità e continuità, a prescindere dallo stop in chiave europea. Sarà un testa a testa con l’Inter”.