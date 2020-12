È un’Inter arrembante quella di questa stagione. Grazie alle tre reti realizzate contro il Bologna, la formazione nerazzurra di Antonio Conte ha raggiunto quota 26 gol messi a segno.

Come evidenzia Opta, i nerazzurri non segnavano così tanto nelle prime 10 giornate di Serie A dalla stagione 2009/2010, culminata con il Triplete e i trionfi di campionato, Champions League e Coppa Italia. Conte eguaglia così José Mourinho, alla guida dell’Inter in quell’annata.