Arrestata la banda di ladri acrobati che aveva svaligiato le case della Leotta e di Hakimi

Numerosi i personaggi famosi e calciatori che hanno subito un furto nei propri appartamenti di lusso: tra questi anche Diletta Leotta e Achraf Hakimi

Ladri acrobati. La tecnica di una banda di professionisti del furto, che a Milano aveva razziato diverse case di personaggi famosi e di calciatori, era decisamente particolare: guanti in lattice per non lasciare impronte, slancio per saltare su una finestra e poi arrampicarsi al primo piano. Forzata la portafinestra il ladro acrobata si insinuava nell'appartamento e faceva entrare i complici. Il bottino preferito? Borse, gioielli, contanti, orologi e tutto ciò che aveva valore. E gli appartamenti che forzavano erano ricchi di oggetti di valore.