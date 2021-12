Arrogante e presuntuoso, Milinkovic nel mirino di Sarri. Inzaghi era andato via…

Il centrocampista nel mirino del tecnico secondo cui il giocatore continua a comportarsi in modo arrogante e presuntuoso

Non si respira un clima sereno in casa Lazio. I risultati altalenanti e il comportamento di alcuni giocatori, hanno creato non pochi malumori. Secondo quanto riporta Il Messaggero, Maurizio Sarri è arrabbiato con Milinkovic Savic e il serbo potrebbe essere escluso per l'ultima gara del 2021 che la Lazio giocherà contro il Venezia. "Secondo il mister, Milinkovic continua a comportarsi in modo arrogante e presuntuoso".