Premier League – L’Arsenal batte il Chelsea e torna in vetta

L'Arsenal risponde alla vittoria di ieri del Manchester City battendo 1-0 il Chelsea a Stamford Bridge nel penultimo turno di Premier League prima dello stop per il Mondiale e torna in vetta con due punti di vantaggio sui campioni in carica. Grazie ad una rete del difensore brasiliano Gabriel nella ripresa, la squadra di Mikel Arteta ha ottenuto l'11/a vittorie in 13 partite e conferma contro i Blues di essere una seria contendente per il titolo dopo aver già battuto altre big come il Tottenham e il Liverpool.