Arsenal, la delusione di Arteta: “È una mia responsabilità. Chiedo scusa perché…”

La giornata in Premier League si è consumata con la peggiore notizia possibile per l'Arsenal. La sconfitta contro contro il Notthingam ha regalato il titolo al Manchester City. La squadra londinese aveva guidato la classifica per gran parte della stagione, Mikel Arteta , intervenuto in conferenza stampa, si è voluto scusare con i tifosi dei Gunners e si è assunto tutte le responsabilità. "Una giornata davvero triste, tante emozioni difficili. Abbiamo perso la partita e abbiamo perso il campionato dopo 10 mesi e mezzo di lotta".

"Nove mesi e mezzo quasi da leader. Abbiamo costruito una rivoluzione, entusiasmo e abbiamo creduto di poter andare fino in fondo e vincere, e alla fine non siamo stati all'altezza. Prima di tutto, congratulazioni al Manchester City. Sono i campioni. Meritano di essere i campioni. Non siamo stati in grado di farlo ed è così, da parte mia chiedo scusa perché abbiamo generato quella convinzione che ce la potevamo fare e alla fine la squadra non ce l'ha fatta ed è una mia responsabilità".