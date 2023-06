L’Arsenal spinge per Rice: offerta shock al West Ham. Bayern su Kane

L'Arsenal ha presentato una terza offerta del valore di 105 milioni di sterline (oltre 120 milioni di euro) per il centrocampista del West Ham e dell'Inghilterra Declan Rice. Come riporta la Bbc, i Gunners si erano visti rifiutare già due offerte per il 24enne centrocampista dopo perchè inferiori ai 100 milioni di sterline richiesti dal West Ham che ieri ha respinto anche un'offerta da 90 milioni di sterline del Manchester City, vincitore del Treble, sempre per Rice, il cui contratto scade nel 2024.