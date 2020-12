Arteta contro Xhaka: “Ha superato il limite e ha commesso un errore che…”

Crisi senza fine per l’Arsenal. I Gunners nelle prime 12 giornate hanno raccolto 4 vittorie, un pareggio e 7 sconfitte. Quella più recente è arrivata col Burnley (0-1). Il maggiore indiziato della settima sconfitta in campionato è Granit Xhaka, espulso per aver preso per il collo Ashley Westwood. Un gesto che ha irritato molto Mikel Arteta. “Ha chiaramente commesso un errore che ci è costato caro. Il modo in cui andava la partita, il dominio che avevamo, era una gara che dovevamo chiaramente vincere. E, con 10 giocatori, questo ovviamente rende le cose molto più difficili. È inaccettabile farlo, ha superato il limite. Non possiamo commettere errori del genere“, ha detto Arteta. Nelle scorse settimane Xhaka è stato accostato all’Inter, ma se questo è il biglietto da visita…

(France Football)