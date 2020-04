Arthur lo ribadisce: “Orgoglio essere accostato ad altri club, ma ho le idee chiare”

Lo avevano accostato all’Inter e lui si era detto orgoglioso di essere seguito dai nerazzurri. Poi Arthur è stato associato anche alla Juventus. Lui però ha ribadito ancora una volta di avere le idee chiare sul suo futuro: «Ci sono sempre speculazioni, ma onestamente la mia idea è molto chiara, l’unica opzione che mi interessa è continuare a Barcellona, ​​sono tranquillo. Qui sto molto bene e ringrazio anche il club e lo staff tecnico per la loro fiducia. Il mio unico desiderio è continuare a giocare qui». «Il presunto interesse di altri grandi club è un complimento e un segnale positivo, ma io voglio giocare qui ancora per anni. Il Barcellona è il posto dove ho desiderato essere sempre e voglio continuare a restare a lungo. Mi sento a mio agio qui sia in squadra e sia in città. Adoro la cultura di questo posto e sono supportato anche molto dai tifosi», ha concluso.

(Fonte: lasexta.com)