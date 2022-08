AS impressionato dalla forma di Lukaku: “L’Inter gli fa bene. Le immagini della preseason…”

Il primo Romelu Lukaku arrivato all'Inter era un giocatore in sovrappeso, che faticava a trovare la giusta condizione. Ma all'Inter, grazie a Conte e allo staff nerazzurro, Big Rom diventa presto un attaccante che può vantare una forma fisica stratosferica e che lo aiuta ad essere devastante in campo. Al Chelsea il giocatore non ha smesso di prendersi cura della sua forma, diventando anche testimonial di un'azienda che produce alimenti vegani e vegetariani.

A proposito della attuale condizione fisica di Big Rom, AS sottolinea: "L'attaccante è finalmente tornato nel luogo dal quale non avrebbe forse mai dovuto andarsene per ritrovare la sua versione migliore. Al momento, le immagini emerse del calciatore in questa preseason confermano che continua a prendersi cura di se stesso e che è anche un po' più magro e se possibile più muscoloso. L'Italia gli fa molto bene".