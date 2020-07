Inter, ‘nuovo acquisto’ per l’EL: Asamoah c’è. Per fargli posto dalla lista UEFA sarà tolto…

Una buona notizia per l’Inter in vista della campagna di Germania in Europa League: come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Kwadwo Asamoah, fermo ormai da mesi per fastidi persistenti al ginocchio, può considerarsi ormai recuperato. A dimostrarlo, le ultime panchine in campionato. Un ‘nuovo acquisto’ per il finale di stagione, tanto è vero che Antonio Conte lo inserirà nella lista definitiva per la competizione europea. A fargli posto Vecino, lui cui stagione, proprio per problemi al ginocchio, è da considerarsi ormai terminata:

“L’Inter darà l’assalto all’Europa League con… un nuovo acquisto. Si tratta di Kwadwo Asamoah che rientrerà nella lista Uefa dalla quale era uscito a inizio febbraio. Il fatto che sia sempre in panchina dimostra però che ‘Asa’ è abile ed arruolato e per questo tornerà a disposizione di Conte anche in Europa. Il nuovo elenco sarà trasmesso lunedì a Nyon. Chi gli lascerà il posto? Vecino che si è operato al ginocchio e che dunque non sarà più disponibile“.

(Fonte: Corriere dello Sport)