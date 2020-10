Possibili novità in arrivo per Kwadwo Asamoah: il ghanese, rescisso il contratto che lo legava all’Inter, è ancora alla ricerca di una nuova squadra. Tanti i club interessati, su tutti la Sampdoria, con cui proseguono i contatti. L’ex nerazzurro, nella giornata di oggi, è stato a pranzo a Milano insieme all’agente Edoardo Crnjac e a Federico Pastorello, che su Instagram ha scritto: “A pranzo con il grande Kwadwo Asamoah!! Studiamo le opportunità per una nuova sfida“.