Asamoah: “Scudetto? Inter in fiducia, ha voglia di combattere col Napoli”

Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, Kwadwo Asamoah , ex esterno dell'Inter, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Secondo me l’Inter ha avuto un po’ di difficoltà, ma ha trovato la strada giusta e ha fiducia. Ha voglia di combattere col Napoli. La Juventus ha avuto dei problemi, anche la Roma sta facendo bene. È vero che il Napoli ha tanti punti di vantaggio, ma se cade sarà difficile rialzarsi.

Anche l’Inter può dare fastidio al Napoli. Chi arriva in Champions League oltre il Napoli? È un po’ difficile, non ci sono tanti punti di margine tra le squadre, qualsiasi squadra può farcela. Quanto avanti può arrivare in Champions League il Napoli? La Champions è una competizione un po’ complicata, può succedere di tutto. L’Eintracht sta facendo bene anche in Champions, ma il Napoli quest’anno ha fatto una cosa straordinaria".