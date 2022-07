Inter, Asllani non solo vice Brozovic: ecco come Inzaghi pensa di utilizzarlo

L'ottimo impatto avuto da Kristjan Asllani ha sorpreso e soddisfatto l'Inter. Arrivato dall'Empoli come giovane da far crescere come vice Brozovic, grazie alle sue prestazioni in amichevole e a quello che sta dimostrando in allenamento sta convincendo Simone Inzaghi a dargli uno spazio importante nel corso della stagione. Così scrive Tuttosport: "Asllani può diventare un jolly preziosissimo nelle variazioni di modulo alle quali sta lavorando Inzaghi. L'allenatore piacentino ha in testa un possibile 3-4-2-1 da utilizzare talvolta in alternativa al consolidato 3-5-2. In quest'ottica Asllani può costituire la coppia davanti alla difesa insieme a Brozovic, un blocco solido e creativo al tempo stesso alle spalle della linea dei due trequartisti nei quali Inzaghi potrebbe schierare a turno Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella, Lautaro Martinez o Correa. Inzaghi sta studiando questa modifica per due motivi. Da un lato, la volontà di lasciare Lukaku unica punta per regalargli spazi preziosi con un baricentro più alto rispetto a quello di Antonio Conte. Dall'altro, la necessità di andare a trovare nella zona centrale la componente di fantasia che verrà a mancare sulla fascia sinistra a causa della partenza di Perisic".