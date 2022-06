Inter-Asllani, solo questione di tempo. TS: “Cifre e formula dell’operazione”

Fumata bianca in arrivo per quanto riguarda la trattativa Inter-Asllani: il centrocampista albanese, classe 2002, è pronto per indossare la maglia nerazzurra, e la dirigenza interista sta limando gli ultimi dettagli con l'Empoli. Così scrive Tuttosport:

"Ormai sembra solo una questione di tempo. Tutto porta a credere che Kristjan Asllani sia sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore dell'Inter. L'accordo con l'entourage dell'atleta è stato trovato da tempo, si deve però definire quello con l'Empoli. Corsi, si sa, è una vecchia volpe, che cerca sempre di ottenere il massimo dai suoi gioielli. Ma la trattativa con i nerazzurri alla fine potrebbe davvero rendere felici tutte le parti in causa. La cifra stanziata dai vice campioni d'Italia si aggira sui dieci milioni di euro, meglio se dilazionati e con la formula del prestito biennale (il ragazzo è un 2002, ossia un Under 21, perciò le nuove regole che vietano tali formule di trasferimenti non lo riguardano). Come ulteriore contropartita, magari per un'operazione stile Pinamonti, ecco Satriano (che però è sul taccuino di più club, in Italia e in Europa), Esposito (che piace soprattutto all'estero e per cui l'Empoli non ha ancora fatto pervenire una richiesta ufficiale) o qualche giovane canterano fresco campione d'Italia".