Asllani, colpo sottovalutatissimo: l’Inter colma una lacuna. E con Brozovic…

Prelevato in estate dall'Empoli, Kristjan Asllani ci ha messo pochissimo per mostrare le sue qualità anche all'Inter: il centrocampista albanese, classe 2002, sembra non aver risentito del salto in una big, e si candida al ruolo di rivelazione dell'anno. Così ne parla il Corriere della Sera: "Altro volto dell'estate è quello meno noto di Kristjan Asllani, sottovalutatissimo colpo di mercato dell'Inter, che l'ha preso dall'Empoli per 14 milioni fra prestito e riscatto. Albanese, 20 anni, è il regista del futuro ma forse può esserlo già del presente: vederlo in coppia con Brozovic è possibile, sta a Inzaghi trovare il modo. Una cosa è certa: l'Inter ha risolto un guaio che l'anno scorso è costato carissimo".