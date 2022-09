Inter, c’è una ragione per cui Inzaghi ha tenuto fuori Asllani. Con la Roma due in corsa

"La squalifica di Brozovic può diventare il trampolino di lancio per il debutto da titolare di Kristjan Asllani che finora ha collezionato solo tre presenze subentrando dalla panchina (due in campionato e una in Champions League). Sembrava vicino a partire dall’inizio alla 4ª giornata con la Cremonese, ma la sconfitta con la Lazio deve avere suggerito a Inzaghi un surplus di prudenza per evitare di lanciare l’ex Empoli in una partita potenzialmente delicata con la necessità di un’immediata riscossa dopo la delusione dell’Olimpico. Pare soprattutto questo il motivo che finora ha spinto Inzaghi a non regalare una maglia da titolare al regista albanese: la volontà di non esporre troppo un ragazzo di 20 anni in una fase piuttosto complicata della squadra nerazzurra", spiega Tuttosport.