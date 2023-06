Il centrocampista dell'Inter è andato a segno pochi giorni fa con la sua Albania nel match contro le Far Oer

Reduce da una stagione in cui ha trovato poco spazio con l'Inter, Kristjan Asllani ha mostrato tutto il suo talento con l'Albania: il centrocampista nerazzurro ha realizzato una splendida rete nel match di qualificazione all'Europeo 2024 contro le Far Oer. Un sinistro a giro dalla distanza che si è infilato all'incrocio dei pali, e che gli è valso il premio della Uefa come gol più bello dell'ultimo turno.