GdS svela: “C’è stata questa grande incomprensione sulla gestione di Asllani all’Inter”

Dalla vittoria del derby, Kristjan Asllani è a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter. C'è una grande incomprensione per Gazzetta

Dalla vittoria del derby, Kristjan Asllani è a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter. Non più solo in prestito, ma a titolo definitivo. La Gazzetta dello Sport ha parlato così della gestione sin qui dell’ex Empoli da parte di Simone Inzaghi:

“La grande incomprensione sulla gestione Asllani è stato il precampionato della squadra di Inzaghi, perché nelle primissime uscite l'albanese si era mostrato subito brillante, ben inserito negli automatismi e sfacciato nell'attingere dalla personalità nel suo bagaglio per tentare giocate originali e alternative, coraggiose. Sono tutte caratteristiche che fanno impazzire i tifosi soprattutto se abbinate a un ragazzo giovane e così si sono affollati i comitati a sostegno di un suo impiego sistematico sin da inizio anno. Non è però accaduto, perché un paio di grossi - ma comprensibili - errori di valutazione negli ultimi test pre-stagione hanno indotto l'allenatore a rallentare, ricordando a tutti come l'agonismo dei match ufficiali trasforma i connotati delle partite rispetto alle più blande amichevoli”, si legge.